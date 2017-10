Jorge Javier Vázquez: "Está bien que el público conozca tus debilidades"

Jorge Javier Vázquez vuelve a subirse a las tablas del Teatro Rialto de Madrid. El presentador estrenará el próximo mes de enero un nuevo musicalb titulado Grandes éxitos al lado de la actriz Marta Ribera.

En este musical se mezcla la ficción y la realidad hasta el punto de no saber muy bien si Jorge Javier interpreta a un personaje o está haciendo de él mismo. Él, por su parte, ha querido explicar en la rueda de prensa que no tiene miedo a que él público conozca sus puntos débiles: "Yo creo que está bien que el público conozca tus debilidades, no es posible ocultarlas y a mí no me gusta ocultarlas. Además en la tele, con ocho años de programa, cuatro horas diarias en las que estar fingiendo... también, yo creo que el público agradece que vengas un día y digas 'me duele la cabeza' o 'vaya coñazo de novio tengo' o 'me gustaría dejarlo todo e irme a indonesia, ¿no?".