Jordi Puntí indaga en personajes "a la búsqueda de una identidad" en su retorno a los cuentos

"En una época de indefiniciones nos movemos a través de certezas que nos definan", reflexiona

El escritor Jordi Puntí indaga en personajes "a la búsqueda de una identidad" en los nueve cuentos que conforman 'Això no és Amèrica', el primer libro de relatos que publica desde 2002, ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

Los cuentos permiten, según Puntí, ver la evolución de la sociedad: ha tenido que añadir el epígrafe 'Cuento analógico' a 'Premi de consolació', ya que "en el mundo de Internet ya no tiene ningún sentido", y ha asegurado que ahora ya no lo escribiría.

En los más antiguos ha reescrito un 70% del contenido, mientras que en los más recientes los cambios se han limitado a pequeños detalles, aunque "en cada cuento hay una huella del momento en que se escribió que no se borra aunque se reescriba".

El título es, a la vez, musical: se inspira en la canción de David Bowie y Pat Metheny Group 'This Is Not America', después de darse cuenta de que, sin buscarlo, todos los cuentos tienen citas a canciones, algo que a veces hizo con "voluntad atmosférica" para evocar la melodía a quien la conozca.