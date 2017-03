Sarah Jessica Parker cumple 52 años siendo algo más que Carrie Bradshaw de 'Sexo en Nueva York'

Sarah Jessica Parker es mucho más que Sexo en Nueva York. La popular actriz hoy cumple años y desde CHANCE queremos celebrarlo de una manera especial y quizá, algo atípica: comentando sus rasgos más impresionantes a nivel profesional y es que atrás quedó su vida como Carrie Bradshaw, ella es toda una súper mujer.

Aunque la exitosa actriz que hoy cumple 52 años se la conozca por su increíble papel en la popular serie Sexo en Nueva York interpretando a la periodista más a la moda Carrie Bradshaw, esta mujer es todo una todoterreno de la vida.

Actriz, productora de cine, teatro y televisión estadounidense, diseñadora de moda... Sarah tiene un largo haber en su historial profesional que no tiene nada que envidiarle a nadie. Pero no todo son triunfos en la vida de la actriz. También sufrió en sus carnes el rechazo. Películas animadas como Antz o Home On The Range no quisieron contar con esta actriz tal y como ella misma confesaba en una entrevista con Howard Stern.

Su carrera en el mundo artistico comenzó desde bien pequeñita, y es que parece que Sarah tenía claro que quería ser actriz desde niña. Así, una jovencísima Sarah Jessica Parker debutaba en Broadway.

Ahora, la actriz triunfa y también trata de dejar de arrastrar su mítico personaje de Carrie Bradshaw en la serie de HBO, Divorce y continúa en proyectos de moda como el último: una nueva colección de bolsos de lujo llamada The Seven Essentials, noticia que conocíamos a principios de mes. ¡Felicidades Sarah!