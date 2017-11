Jessica Bueno: "Todo está bien con Kiko Rivera, una relación normal"

Jessica Bueno se encuentra feliz en Inglaterra donde hace una vida sobre todo familiar y tranquila. La modelo se trasladó hace unos meses a Birmingham coincidiendo con la vuelta de su marido J. Peleteiro a su antiguo club el Birmingham City proveniente del Brentford.

La pareja y sus dos hijos Jota Jr y Francisco Rivera -fruto de su relación con Kiko Rivera- viven en una casa en una localidad cercana a Birmingham y que la modelo califica como de "cuento". Allí Jessica continúa sus estudios de Protocolo y Organización de Eventos que realiza a distancia, aprende inglés y se dedica a sus hijos ajena a lo que ocurre en España de donde no echa nada de menos excepto a sus padres: "No me gusta comparar. Ahora siento que tengo una estabilidad que antes no tenía en todos los ámbitos de mi vida y estoy muy tranquila. Me da mucho amor, cariño, confianza y estabilidad y eso es muy importante en una relación".