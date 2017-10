Jorge Javier Vázquez expulsa a Álvaro de Marichalar de Sálvame Deluxe a gritos de: "Eres un maleducado"

El excuñado de la infanta Elena acudió el sábado por la noche a 'Sálvame Deluxe' con la idea de dar su opinión sobre el tema de Cataluña, asegurando que: "En Cataluña hay nazismo".

El presentador le había preguntado repetidas veces al invitado si le gustaban los reyes, a lo que éste hacía oídos sordos y seguía con su discurso como si nada. A Jorge Javier Vázquez se le encontró visiblemente irritado: "No, no voy a soportar que estemos hablando y este tío esté aquí diciendo gilipolleces", a lo que añadía "Ya le hemos dado un cuarto de hora. La patochada ya está, a tomar por saco".

Jorge Javier dejó a Álvaro de Marichalar sin terminar de dar su opinión y no se le dio la oportunidad de despedirse. Parece que ayer el ambiente estaba caldeado en 'Sálvame Deluxe' pero no se volvió a decir nada sobre el tema, aunque los usuarios en Twitter expresaron su enfado con Jorge Javier asegurando no entender ese momento o acusando al presentador de echarlo por no pensar como él.