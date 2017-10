Javier Ruibal, Premio Nacional de Músicas Actuales 2017, sobre la SGAE: "Hace falta diálogo e intención de ceder"

Javier Rubial ha recibido este miércoles 4 de octubre el Premio Nacional de las Músicas Actuales correspondiente a 2017, un galardón que supone un "abrazo de complicidad y aliento para continuar", según ha afirmado a Europa Press minutos después de conocer el fallo.

No obstante, ha señalado que se trata de un tema "delicado" y que es importante no olvidar que "es una sociedad de gestión privada sobre los derechos actuales que no tiene nada que ver con cuestiones estatales".