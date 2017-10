Javier Marías, Rosa Montero o Caballero Bonald, protagonistas del próximo festival Eñe

El Festival Eñe se celebrará en Madrid del próximo 23 de octubre al 5 de noviembre en una nueva edición con 139 autores en más de 50 actividades y que contará con nombres como los de Javier Marías, Rosa Montero o José Manuel Caballero Bonald, primer Premio Festival Eñe.

Por primera vez Festival Eñe organiza un programa especial para el público infantil, Eñe minúscula, en la Casa del Lector y la red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Asimismo, inaugura, gracias a Acción Cultural Española, un espacio para los profesionales de la literatura con unas jornadas en las que participan expertos nacionales e internacionales de medios como 'The New York Times', 'The Times' o 'Le Monde'.