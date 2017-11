Javier Camarena cuelga su primer cartel de 'agotado' en su "incursión" en la Zarzuela este domingo en Madrid

Las 1.200 localidades puestas a la venta para el concierto de Zarzuela que ofrecerá el tenor mexicano Javier Camarena el próximo domingo, 19 de noviembre, en Madrid se han agotado. El espectáculo, el primero que ofrece con un repertorio íntegramente dedicado al género, contará además con el maestro Iván López-Reynoso, también mexicano, que dirigirá la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid en la que también será la primera "incursión" en el género para el director, según han reconocido ambos.

"No entiendo esa tendencia a hacerlo un género menor, porque no lo es. Yo no le encuentro ninguna diferencia y no lo voy a proyectar así. Para mí es tan importante cantar 'Una furtiva lagrima' como 'La flor roja'", ha asegurado el cantante, que ha destacado las partituras "tan llenas de colores y matices" y de "melodías maravillosas" que contienen las obras de zarzuela.