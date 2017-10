Ivonne Reyes habla por primera vez de su ruptura con Sergio Ayala

La relación de Ivonne Reyes y Sergio Ayala revolucionó Gran Hermano VIP por la visible diferencia de edad entre ambos, sin embargo durante su idilio la pareja no tenía inconvenientes en mostrar públicamente su amor y lo mucho que se querían. Pero con su ruptura han sido muchos más discretos, hablando Ivonne por primera vez en primicia tras su llegada a España.

Ivonne Reyes: Suena tan dramático, Sergio ya no está en mi vida (se ríe) pero todo bien, muy bien, él ahora está en Italia y bueno ya no está en mi vida tampoco, es muy dramático...

I.R: No, no, para nada.

I.R: Por supuesto que sí, lo que llega, llega pero tenemos, por mi parte, bueno no he hablado con Sergio estos días, pero tampoco lo vamos a hacer publico pero bien.

I.R: Yo me quedo con el Sergio que conocí y con el que conozco y no me espero de el eso, Sergio es un señor, le deseo lo mejor, me quedo con eso y lo quiero un montón, le deseo lo mejor y le quiero de vuelta con el premio, ya nosotros lo hablaremos pero no lo vamos a hacer publico tampoco.