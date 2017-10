Ivonne Reyes: "Si Sergio se tiene que sentar en un plató que se siente"

Feliz y totalmente centrada en su trabajo, Ivonne Reyes organizó una fiesta por todo lo alto en la sala madrileña Gabana para celebrar su 50 cumpleaños. Intentando olvidar su reciente ruptura con Sergio Ayala, Ivonne contó con el apoyo de muchos amigos que no se quisieron perder la gran fiesta de cumpleaños.

I.R: Me gusta hacer mucho deporte, me gusta hacer deporte porque es una manera de terapia, de drenar, lo recomiendo siempre. Me gusta comer pero no pico entre comidas y tampoco le meto el pan a todo, eso de picoteo no me gusta, me gusta comer bien y disfrutar de la comida.