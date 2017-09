Isaki Lacuesta concluye el rodaje de su 'Boyhood' particular: "En cuanto pueda irme de España, lo haré"

El cineasta Isaki Lacuesta ha concluido en San Fernando (Cádiz) el rodaje de su nueva película 'Entre dos aguas', una continuación de un proyecto que dio comienzo hace más de diez años con 'La leyenda del tiempo' y en la que el director sigue filmando la vida de algunos de esos protagonistas de manera similar a como ya hizo Richard Linklater en 'Boyhood'.

El propio actor ha señalado que participar en este rodaje ha supuesto "un orgullo" y ha compartido su deseo de continuar adelante con su carrera profesional. "Es lo que siempre he deseado y siempre doy el 100%. Claro que tendría más oportunidades si no fuera gitano, eso es así porque está ocurriendo, pero por qué no confiar en un buen actor: yo a las cámaras me las como y no les echo cuentas", ha defendido.