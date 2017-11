Isabel Preysler, Esther Doña, Mar Flores, Naty Abascal y la alta sociedad celebran el 20 aniversario del Real

Sin duda este pasado jueves fue de lo más especial para el Teatro Real ya que se ha celebrado una noche de gala por todo lo alto para celebrar su 20 aniversario. El 19 de noviembre de 1850 el Real acogía su primera representación, una función de 'La favorita', de Gaetano Donizetti, con motivo de la onomástica de la Reina Isabel II. Ahora, el teatro madrileño recupera aquella obra para celebrar una doble conmemoración: la del bicentenario del edificio y los 20 años de su reapertura como teatro de ópera.

Como no podía ser de otra forma en una noche tan especial no quisieron faltar muchos de los rostros más habituales en las noches de Ópera como fue el caso de Carlos Falcó y Esther Doña. Ya marido y mujer, ambos posaron de lo más sonrientes y es que son dos grandes amantes del Teatro Real. El matrimonio no estuvo solo y es que en el interior el Marqués de Griñón coincidió con dos de sus hijas, Tamara y Sandra Falcó, que aunque no estuvieron con él el día de la boda, mantienen una buena relación.