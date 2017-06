Una vez más Isabel Preysler se volvió a convertir en la verdadera protagonista de la gran fiesta que el grupo empresarial Porcelanosa organizó para la apertura de su nueva tienda en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Volviendo a demostrar la buena relación que le une con la marca, Isabel lució espectacular en solitario y es que en esta ocasión no estuvo acompañada por Mario Vargas Llosa.

La 'reina de corazones' no fue la única que no se quiso perder la gran celebración, también otros rostros conocidos como Carmen Martínez Bordiú, Pepe Barroso Jr., Amaia Salamanca, Nieves Álvarez o Pedro Trapote y Mar García Vaquero también estuvieron allí. La llegada de Isabel eclipsó todas las miradas y es que era una de las invitadas más esperadas después de haber estado durante una larga temporada fuera de España.

I.P: No, no han sido dos meses. Cuando me veis demasiado, me veis demasiado y ahora...