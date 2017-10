Isabel Pantoja reaparece en medio de la crisis del vídeo de Kiko Rivera

Isabel Pantoja ha vuelto a subirse a un escenario. La tonadillera volvía anoche a ofrecer un concierto y lo hacía en Bilbao y en medio de toda la polémica que salpica al matrimonio de su hijo Kiko Rivera, que podría ver amenazada su estabilidad familiar por la existencia de un supuesto vídeo que pondría de manifiesto una infidelidad del Dj a su mujer, Irene Rosales.

Pero eso no acabo con la emoción de Isabel, que con el impetu que la caracteriza dedico una de sus canciones más emotivas a sus 3 nietos, como ya viene siendo costumbre. Mostrando también su faceta más divertida, la tonadillera no tuvo inconveniente en resolver con gracia un problema con la cremallera de uno de sus vestidos confesando: "O me lo quito aquí o me lo quito dentro", desapareciendo por unos instantes del escenario.