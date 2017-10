¿Qué ha hecho Isabel Pantoja durante su estancia en el País Vasco?

Este pasado sábado Isabel Pantoja se subía al escenario del Arena Miribilla de Bilbao tras unos meses enclaustrada, de nuevo, en cá Cantora. Hace mucho que no la vemos, aunque supuestas informaciones, salen día sí y día también...

El pasado viernes, un día antes de ofrecer su concierto en Bilbao, Isabel Pantoja aterrizaba a mediodía en la capital vizcaína acompañada de su hermano Agustín Pantoja demostrando a todo el que pusiera duda, la buena relación que mantienen ambos... Además de con su hermano se la vio con su íntimo amigo el periodista de Tele Bilbao Joseba Solozabal. El cariño que se profesan a día de hoy no deja lugar a dudas tal y como explicaba el propio periodista: "La conozco hace años y es muy cariñosa conmigo. Es muy cariñosa siempre con Bilbao y la verdad que me encanta. Es muy especial que ella me tenga en cuenta".