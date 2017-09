Isabel Greenberg relata 'Las cien noches de Hero' en cómic: "Ya no se cuentan historias sin efectos especiales"

La ilustradora Isabel Greenberg relata en 'Las cien noches de Hero' (Impedimenta) la historia de amor dos mujeres en un mundo fantástico en el que la narración de aventuras ocupan un lugar central, algo que la dibujante de cómic cree que se ha perdido.

"Hay muchos medios ahora para contar historias, quizás más de los que debería haber", ha señalado en una entrevista con Europa Press la autora, quien no obstante reconoce ser seguidora de varias series. "Lo que realmente sé es que hemos perdido la capacidad de contar historias sin efectos especiales. Quizás tenga que venir un apocalipsis y empezar de nuevo", ha bromeado.

"Quería escribir una historia que mostrara a mujeres ayudándose mutuamente, que fueran complicadas e interesantes y no necesariamente fuertes. Ya existen muchas películas que hablan de estas relaciones, pero no tratan a los personajes en su complejidad, que es lo que me interesaba", ha reconocido.