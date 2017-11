Isabel Coixet estrena 'La librería': "La inocencia es no medir hasta qué punto la gente es hija de puta"

EUROPA PRESS

La actriz Isabel Coixet estrenará este viernes 10 de noviembre su nueva película 'La librería', adaptación de la novela de Penélope Fitzgerald sobre una mujer que acaba de enviudar y trata de sacar su negocio adelante pese a las reticencias de gran parte del lugar en el que vive.

"La inocencia está en no medir hasta qué punto la gente es hija de puta, eso nos pasa mucho. Yo no me creo esencialmente inocente, pero sobre todo no piensas que la gente va a ser tan mala y eso es ingenuidad, porque conociendo las corrientes de la Historia, uno debería de pensar que hay que desconfiar de todo el mundo", ha señalado en una entrevista con Europa Press para hablar de su protagonista.

En 'La librería', Emily Mortimer da vida a esta viuda que "vive en una especie de reclusión" personal. "De repente, un día se levanta por la mañana y saca la cabeza del agua y, al hacerlo, de alguna forma se pierde su inocencia y se encunetra con todo tipo de resistencias".

Para la actriz británica, se trata de una historia de "autorrealización" que podría servir de "alegoría universal". "Es la realidad de nuestra existencia: para crecer hay que vivir la vida y el mundo es un lugar muy duro. Te abofetean y es inevitable el coraje para salir adelante", ha señalado.

Coixet, que tardó siete años en poner en pie este proyecto, asegura que se trata de "una historia muy pequeña" pero que "contiene muchas ideas" de la cineasta sobre la humanidad. "En definitiva, es un mensaje de coraje para contar que, a pesar de las dificultades, uno tiene que hacer lo que siente", ha defendido.

'LOLITA'

Preguntada sobre el poder de los libros en la sociedad actual, ha reconocido que "un escándalo" como el que se generó con la publicación de 'Lolita' a mediados del siglo XX "probablemente ya no vuelva a pasar" porque "hoy en día es muy difícil escandalizar por nada y, por ejemplo, se publican los 'Paradise papers' y aquí no pasa nada". No obstante, sí cree en el "cambio personal" que puede suponer abrir un libro.

"Los libros para mi han sido puertas de descubrimiento y de apertura al mundo, de plantearme preguntas aunque quizás no conseguir tantas respuestas. No sé si soy afortunada o naif, pero de cuando en cuando descubro un libro que me habla de cosas sobre la naturaleza humana o la Historia que desconocía", ha señalado.

Respecto a los recientes escándalos de acoso sexual, especialmente en el mundo del cine, Coixet considera "salutífero" que la gente "hable de las cosas que han pasado". "También estoy convencida, porque es uno de los riesgos de algo demasiado mediático, de que hay algunas acusaciones que no son ciertas, pero cuando 300 mujeres explican historias bastante parecidas...", ha afirmado.

ACOSO EN EL CINE

La directora no cree que se deban juzgar las obras de personas relacionadas con estos escándalos atendiendo a sus actitudes personales. "Veo películas de Woody Allen que me parecen buenísimas o de Roman Polanski que me gustan mucho. Ahora, eso no quiere decir que quiera ser amiga de ellos", ha ironizado.

En cualquier caso, ha señalado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como "el primero para el que las mujeres son menos que cero" y quien, si abandonara el poder por su actitud machista, sería "un verdadero triunfo moral, mediático y real. "Vivimos en un mundo en el que Trump es el primero que dice que "hay que coger a las mujeres por el coño'. Lo mejor sería que le quitaran de presidente por esto", ha apuntado.

Por su parte, Mortimer ha asegurado que "nunca" se ha sentido acosada sexualmente en el mundo del cine, si bien "es bueno que los hombres y las mujeres hablen de esto". "Creo que es bueno que todo esto salga y se hable de ello en un mundo que tiene que cambiar, especialmente los hombres", ha concluido.