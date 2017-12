Irene Villa, optimismo incluso en el momento más complicado de su vida

Irene Villa reaparecía anoche en nuestra televisión para sentarse en el plató de Sábado Deluxe para hablar con sinceridad de su reciente embarazo ectópico, que termino en una dolorosa perdida de la que la psicóloga ha sabido encontrar la lectura más positiva.

"Después de saber que tenía que entrar a quirófano, tenía que volar para dar una conferencia. Aunque el médico me dijo que no debía, lo hice. Recé mucho durante el vuelo" confesaba Irene a María Patiño, reconociendo: "no entendía por qué no paraba de llorar, si tengo unos hijos maravillosos".