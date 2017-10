Irene Rosales: "Hacía falta por su salud, poco a poco Kiko va perdiendo kilitos"

Irene Rosales se ha convertido en la madrina de lujo de la inauguración de la nueva tienda de Lola Casademunt en el corazón de Málaga. En este acto, hemos podido hablar con la esposa de Kiko Rivera que nos ha contado cómo está llevando este segundo embarazo.

I.R: No me estoy cuidando en el aspecto de comer sano. Si se me antoja un dulce me lo zampo sin problemas. No es algo que me preocupe coger unos kilos. Cuando ya tenga a Carlota haré un poco de deporte, pero bueno, soy una chica joven y no es algo que me preocupe.