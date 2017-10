Inma Cuesta: "La belleza tiene que ver con tantas cosas, no es algo físico solamente"

Inma Cuesta ha presentado en Madrid junto a Ángela Molina, Estrella Morente y Najwa Nimri la nueva fragancia de Adolfo Domínguez, ÚNICA. Una fragancia que le ha llevado a explicarnos qué le hace a ella única, algo muy relacionado con su concepción de la belleza como algo más allá de la imagen física.

I.C: No me siento en la capacidad de decir lo que a mí me hace única o no me hace única, además creo que únicos somos todos, cada ser humano, cada individuo es único, cada hombre, cada mujer. Me gustó mucho que me llamaran para formar parte de esta campaña y este perfume, por lo que simboliza y por lo que cuenta y me siento muy identificada y me emocionó pensar que los cinco nombres que había, que cuando me dijeron quiénes eran yo me volví loca de la alegría, porque las admiro muchísimo y dije 'Dios mío, qué reparto más maravilloso'

I.C: Fíjate que lo del Photoshop fue una cosa que mira yo no me planteé que tuviera la repercusión que tuvo pero luego me di cuenta que era algo necesario, que la repercusión que tuvo, no solamente en la profesión sino que todavía me lo siguen diciendo mujeres de la calle y hombres de la calle, me dan las gracias, yo dije bueno llevaba mucho tiempo que estaba pasando, que lo veía y yo decía bueno y de repente ese día me sentí con fuerzas para de hacerlo y de decirlo porque luego te dicen y por qué no lo has dicho antes, bueno pues a lo mejor antes no me sentí con la fuerza necesaria o no sé, pues porque no es porque no te importara porque no lo dijeras sino porque lo dejas pasar, porque no sabes si está mal, no sé. Y de repente un día te empoderas y dices mira perdona, es que yo no soy eso y además no lo quiero ser, no lo quiero ser y no surgió de una cosa de reivindicación sino como que señores me da vergüenza, igual que me dan vergüenza que hayan dicho de mí, por favor. No es que esté en contra del Photoshop, es una herramienta que hay que saber utilizar para medir la luz para hacer miles de cosas maravillosas, no para cambiar una persona y convertirla en lo que no es. Eso no.