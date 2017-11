Hallan en Guareña un edificio tartésico "único" que alberga una "hecatombe de un sacrificio ritual" con 22 caballos

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han hallado en el Yacimiento de 'El Turuñuelo' en la localidad pacense de Guareña un edificio tartésico "único", el cual, además, alberga delante del patio una "hecatombe de un sacrificio ritual" que se hizo antes de cerrar "este gran edificio" y donde se han encontrado 22 caballos sacrificados, tres vacas, dos cerdos y dos ovejas, entre otros.

Así lo ha explicado a Europa Press el director del Instituto de Arqueología-Mérida del CSIC, Sebastián Celestino, quien ha detallado que llevan "un año" sacando los restos de ese sacrificio que se hizo delante del patio del edificio tartésico hallado, que cuenta con "una gran escalinata que sube a la planta superior" y que tiene un planta inferior que "aún no" saben cómo es "pero que se conserva".

"Es una de las cosas más originales de este edificio, que se conservan las dos plantas todavía intactas", ha subrayado Celestino, en declaraciones a Europa Press Televisión, toda vez que ha especificado que se trata de una construcción "de hace 2.500 años", es decir, "de finales del siglo V antes de Cristo cuando se produce el cierre no solamente de este edificio sino de todos los edificios tartésicos que hay en el valle del Guadiana", ha relatado.

Celestino ha detallado que "no" saben "exactamente lo que pasa" pero a finales del siglo V a.C "se incendian, se tapan" estos edificios y "pasan desapercibidos hasta 2.500 años después".

Asimismo, el director del Instituto de Arqueología emeritense ha subrayado que este edificio "tiene de especial muchas cosas" pero "sobre todo lo arquitectónico" porque "está construido de una forma que tampoco" conocían, es decir, "no solamente con los cimientos bien cortados sino que tiene unos alzados que se conservan hasta unos siete metros" que conforman "las dos plantas que son muy importantes".

Celestino también ha destacado que en este edificio utilizan una composición que "no" conocían puesto que "no utilizan solamente piedra sino que hacen un compuesto de arena-cal para hacer los escalones", y según ha asegurado, pensaban que "hasta época romana prácticamente no se hacía esta especie de cemento".