Gonzalo Caballero: "El toreo es la cultura más grande que tiene nuestro país"

Sin duda Gonzalo Caballero es uno de los jóvenes toreros que más ha dado que hablar en los últimos meses y es que su amistad con Felipe Juan Froilán le ha hecho colocarse en el punto de mira en repetidas ocasiones. En esta ocasión el diestro recibió un premio en la XVIII entrega de Trofeos Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida por la mejor estocada sobre el sexto toro de la corrida de 'José Luis Pereda'.

Tras recibir el premio de manos de Miguel Mejías, el torero nos confesaba lo que significa para él. Un premio que coincide con su absoluta implicación en una corrida benéfica el próximo 7 de octubre en la que todo lo recaudada irá destinado a la Fundación Aladina, con la idea de ayudar a los niños enfermos de cáncer.

Muchos rostros conocidos se han implicado ene sta causa, entre ellos su inseparabale amigo Froilán. Aunque es un tema que Gonzalo aborda con total discreción nos devela unas pinceladas de como es su relación con el nieto del Rey Juan Carlos y su buena labor en esta causa.

CHANCE: ¿Qué significa este premio para ti?

Gonzalo Caballero: Muy contento siempre de recibir un premio de la Feria de San Isidro. Es algo muy importante. Además del círculo de bienvenida, que es un círculo de prestigio a nivel nacional muy grande. Muchos recuerdos de cuando estaba en la escuela de Madrid y haber vivido la Feria de San Isidro desde pequeño. Recibir un premio como matador de toros, ya tenía de novilleros unos pocos y el de matador de toros hace mucha ilusión.

CH: Has venido acompañado de tu madre, ¿se lo vas a dedicar a alguien especial?

G.C: Siempre un poco a la memoria de mi padre. Él siempre me decía de entrar al carretón después de tantas puertas grandes que he perdido de novillero y el día de la alternativa con la espada siempre me daba caña con que tenía que entrar más al carro. Se fue en abril y resulta que ahora me llevo un premio de triunfador de la mejor estocada, pues va un poco por él.

CH: Seguro que lo ve orgulloso. Otro reto tienes por delante, un reto solidario que se acerca ya en octubre.

G.C: Sí, estoy muy ilusionado con la encerrona benéfica del día 7 en torrejón. La verdad es que es algo muy bonito por los niños con cáncer para la Fundación Aladina y la verdad es que está teniendo una repercusión tremenda de toda la gente que está implicada en esta causa tan bonita y yo creo que vamos a conseguir algo grande por esos niños.

CH: Sabemos todos que de Felipe de Marichalar y su hermana eres su torero favorito, ¿cómo se vive eso?

G.C: Con naturalidad, gracias a dios tengo la suerte de contar con buenos amigos como se ve en la difusión de esta corrida. Son dos amigos más, están involucrados también en este proyecto y es algo que habla del corazón tan grande que tienen.

CH: ¿Qué crees que les ha conquistado de tu arte?

G.C: No sé, eso habría que preguntárselo a ellos. Yo tengo una relación de amistad y como torero es algo muy bonito que me sigan cuando toreo porque quiere decir que se emocionan con mi toreo y eso como artista me llena al igual que otros grandes seguidores que tengo.

CH: Supongo que un momento en el que el toreo es tan criticado, que figuras tan importantes os apoyen es necesario.

G.C: Sí, desde luego, quizás vivimos en una época en la que faltar al respeto es algo que está a la orden del día y en un mundo en el que se carece de tantos valores y se habla con tanta ignorancia pues hay que acatar esos golpes y más con la educación que nos caracteriza. No podemos ponernos al nivel de ellos. Es gracioso que digan que la tauromaquia no es cultura cuando la ha dibujado Picasso, Goya y grandes artistas de la época como Valle-Inclán y un sinfín de artistas. El toreo es lo más grande que hay, es la cultura más grande que tiene nuestro país y creo que se defiende por sí sola, solamente hay que hacer cosas como la del día 7 de octubre en Torrejón, que engrandecen la fiesta y muestran la verdadera cara del toreo, el ayudar a los demás, en este caso a la Fundación Aladina, a los niños con cáncer y estamos logrando algo muy bonito.

CH: Eres muy joven pero has conquistado a muchas mujeres con tu manera de torear, ¿te veremos pronto formar una familia?

G.C: Ahora estoy muy centrado en mi profesión y las mujeres hay que dejarlas a un lado a parte.

CH: Sabemos que José Tomás es uno de tus grandes referentes, ¿te ves haciendo lo que él ha llegado a hacer en la plaza?

G.C: Eso son palabras mayores, yo creo que José Tomás sale uno en la historia, ojalá llegar a una décima parte de lo que él ha hecho, porque él es el más grande que ha habido en la historia del toreo y eso son palabras mayores. Desde luego que es un referente, una fuente de la que beber y hay que conquistar metas poco a poco.

CH: ¿Cómo te preparas para cada corrida?

G.C: El toreo es mucha preparación mental, mucha preparación física pero sobre todo la mental. El salir de una habitación de un hotel y no saber si vas a volver no es una cosa fácil. el arte de torear, despedirte de tus seres queridos, porque como hemos visto recientemente hemos perdido dos compañeros, no es una cosa que sea fácil y a parte de la preparación física que es muy grande, mentalmente hay que estar muy preparado.

CH: ¿Cómo es Felipe en las distancias cortas?

G.C: Eso es una pregunta que no me agrada responder y más es que estamos hablando de una cosa de toros.

CH: Supongo que como amigo resaltarás algunas de sus cualidades que quizá la prensa no conozcamos.

G.C: Ahí está la muestra de cómo se ha involucrado con la corrida benéfica del día 7, dime tú cuántos chavales con 19 años se dedican a ayudar a los niños con cáncer. Son contados y eso habla del tipo de persona que es.