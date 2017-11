Gluecifer, Turbonegro, Man Or Astro-Man? y Thee Hypnotics se suman al cartel del Azkena Rock de Vitoria

EUROPA PRESS

La reunificación de Gluecifer y las incorporaciones al cartel de Turbonegro, Man Or Astro-Man?, Thee Hypnotics, Lords Of Altamont y Mamagigi's son las últimas novedades del Azkena Rock Festival de Vitoria, que se celebrará los días 22 y 23 de junio de 2018 en Mendizabala. Los nuevos nombres se suman a los ya anunciados Joan Jett and The Blackhearts, MC50 (tour 50 aniversario), The Beasts of Bourbon, The Dream Syndicate, The James Taylor Quartet, Nebula, Sol Lagarto, The Allnighters y Tutan Come On.

Según ha informado la promotora Last Tour, tras más de diez años de parón, Gluecifer, uno de los nombres esenciales del rock escandinavo junto a The Hellacopters, Turbonegro o Blackyard Babies, ha elegido el Azkena Rock Festival como el único festival del Estado para su regreso a los escenarios en 2018.

La banda noruega regresa con su frontman y cantante, Biff Malibu, los guitarristas Captain Poon y Raldo Useless, y el batería Danny Young, formación con la que ofrecerán "su power-hard-punk-rock, adorado por la prensa y el público hasta su separación en 2005".

"Gluecifer dijimos adiós al mundo en 2005. Desde entonces mucha gente nos ha preguntado si alguna vez volveríamos a juntarnos. Este otoño Captain Poon, Raldo, Danny y Biff nos reunimos para hablar de ello por primera vez desde que la banda se separó. Decidimos que la posibilidad de reunirnos y tocar nuestras canciones para un público entregado en el Azkena Rock Festival era algo que nos apetecía hacer. Así que aquí estamos, de vuelta a la sala de ensayo, preparándonos para revivir un momento importante de nuestras vidas. Junto con vosotros. Nos vemos en el Azkena", ha manifestado la banda.

Además, otra de las formaciones que se incorporan al ARF 2018 es Turbonegro, "una institución del rock escandinavo y europeo que ha sobrevivido a su propia leyenda con continuas reencarnaciones y superaciones". Su fórmula siempre ha sido divertirse tocando y hacer disfrutar a la audiencia, fieles al espíritu de The Stooges, Ramones, Dictators y el mejor glam.

MAN OR ASTRO-MAN

Asimismo, los estadounidenses Man Or Astro-Man? ofrecerán en Vitoria sus sonidos surf-punk-rock, repletos de referencias sci-fi y su presentación en vivo "tan extravagante, enérgica y divertidas". Durante los 90 publicaron varios discos en sellos como Touch & Go y Epitaph, y su repercusión en Europa se ve reflejada en sus sesiones para John Peel, que grabaron hasta en seis ocasiones. Tras varios años sin novedades, en 2013 publicaron su séptimo disco y retomaron la actividad.

Además, la mítica banda británica Thee Hypnotics, que agitó la escena underground de finales de los 80 consiguiendo una notoria popularidad con tan sólo tres discos y un directo publicados, actuará en Mendizabala el próximo año. Fue la primera banda europea en publicar en Sub Pop en su despegue mundial, y giraron con Mudhoney, Screaming Trees, The Black Crowes y Smashing Pumpkins, entre otros. Su música está influenciada por bandas de los últimos 60 como The Stooges, MC5, The Doors, Led Zeppelin y Pink Fairies, y son unos de los precursores del actual stoner rock.

Por otro lado, Lords of Altamont, banda de Los Angeles formada por miembros de The Bomboras, Fuzztones y MC5, Lords Of Altamont, ofrecerá en el ARF su garage sixtie, rock psicodélico, glam y punk-rock. Entre sus hitos está el haber girado con The Who o The Cramps.

Por último, la joven banda bilbaína de country rock Mamagigi's, que acaba de publicar este mes su segundo disco titulado "Psychobear", actuará en Vitoria por sus méritos en el Concurso Pop-Rock Villa de Bilbao 2017.