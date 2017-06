La familia de Gemma Ruiz Cuadrado y Juan Díaz se fue de celebración el pasado fin de semana y es que la pareja bautizó a su hijo Juan entre amigos, familiares y altas temperaturas. La ceremonia tuvo lugar en la Iglesia de San Antón en Madrid y la familia contó con el apoyo de muchos amigos que no se quisieron perder la cita.

Aunque ahora la familia está feliz y de lo más unida, lo cierto es que este último embarazo fue una verdadera sorpresa para Gemma: "No me enteré hasta el cuarto mes. Me encontraba muy hinchada y lo achacaba a que este embarazo me había pillado más mayor. Fui a mi médico y me dio la sorpresa cuando me dijo: 'Estás estupendamente. Lo único que te pasa es que vas a tener un bebé'. Me hice la prueba y efectivamente así era. Me preocupaba que fueran gemelos" comentó Gemma en aquel momento.