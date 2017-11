Gal Gadot: "El mensaje es importante en Liga de la Justicia, que la gente piense y se haga preguntas"

Una amenaza alienígena se cierne sobre la Tierra, pero la humanidad ha perdido el faro le daba esperanza. ¿Quién salvará al mundo del desastre ahora que Superman no está? Batman lo tiene claro: solo la unión hace la fuerza. Por eso, junto a Wonder Woman convence a Flash, Cyborg y Aquaman para sumarse a la causa y juntos forman la Liga de la Justicia. Lo nuevo de Warner y DC llega a los cines el 17 de noviembre y sus protagonistas se dieron cita en Londres para presentar ante los medios esta aventura que inició Zack Snyder y completó Josh Wheedon.

"La amenaza a la que ellos se enfrentan ahora ya llegó a la Tierra hace cientos y cientos de años. Wonder Woman estaba allí y sabe que la única manera de superarla es luchando todos juntos", explica Gal Gadot en una entrevista exclusiva a Europa Press.

La amazona ha cambiado y mucho en estos cien años, desde lo que pudimos ver en Wonder Woman el pasado verano. Más fuerte y experimentada, se pone en marcha cuando su familia es atacada por Steppenwolf y sus secuaces, que tratan de conquistar el planeta reuniendo las Cajas Madre. "Es importante para mí hacer películas que tengan un mensaje, no tanto para hacer del mundo algo mejor, pero sí para que la gente piense un poco y se haga preguntas", señala la actriz.

En esta batalla será clave Atlantis. Hasta los confines del mundo llega Bruce Wayne (Ben Affleck) para tratar de persuadir a Arthur Curry (Jason Momoa), un hombre tosco y malencarado que salva a los pescadores de morir ahogados para luego ser recompensado con una buena botella de whisky. Bruce Wayne le ofrece servir a un bien mayor, pero definitivamente Aquaman no está acostumbrado a socializar.

Además, Momoa habla de la que está llamada a ser unas de las grandes batallas del futuro en el Universo Warner/DC. Se trata, cómo no, del cara a cara entre Aquaman y Wonder Woman en esa realidad paralela que desencadenará Flashpoint, el proyecto en solitario de Ezra Miller como Barry Allen. "Yo nunca querría pelear contra ella pero... ya sabes, a Aquaman le encanta luchar. Ya veremos qué ocurre...", bromea el actor hawaiano que saltó a la fama en la serie Juego de tronos.

En cuanto al Hombre Murciélago, Ben Affleck da vida de nuevo a un Batman taciturno y erosionado por el paso de los años. Sin embargo, el sentido de la justicia lo es todo para él y no duda en liderar el equipo a pesar de que está más habituado a trabajar por su cuenta.

"Hasta él tiene que cambiar y dejar de ser tan solitario", reconoce en declaraciones a Europa Press el ganador de un Oscar por su dirección en Argo. Sobre su futuro en el universo DC/Warner -esto es, la esperada The Batman-, el actor se limita a pronunciar un escueto "vamos a ver" en perfecto castellano.

The Flash, por su parte, llega para poner el toque cómico a una cinta que, si por algo se diferencia de Batman v Superman, es por su lado luminoso en algunas escenas. Rápido de movimientos e inocente en el uso de razón, el personaje de Ezra Miller promete ser una de las sensaciones de aquí en adelante. "Es genial ver a todos los superhéroes juntos, sus diferentes personalidades, diferentes historias... y la fusión que sale de ahí", explica Miller.

"Flash ve en Batman sus mismos traumas de la infancia, y son parecidos humanamente... aunque obviamente The Flash tiene su superpoder, pero más allá de eso son dos tíos que pueden ser heridos, los dos luchan por la justicia...". Palabras de un Ezra Miller encantado con su papel -"siempre fui un gran fan de los cómics", reconoce- y que no deja de prepararse para lo que está por llegar, incluida, por supuesto, su película en solitario: "Estoy superemocionado con ello. Sigo entrenando realmente duro y leo cómics de Flash casi todos los días. Me encantan todas las ideas que nos quedan por explorar".