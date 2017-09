Gabino Diego se lanza a 'El Intercambio' en el Teatro Príncipe: "La comedia es muy desagradecida"

Gabino Diego y Teté Delgado son los protagonistas de 'El Intercambio, obra que se estrena este viernes 1 de septiembre en el Teatro Príncipe Gran Vía en la que una pareja decide a probar nuevas aventuras en su relación sin tener en cuenta que todo puede salir de manera diferente a lo esperado.

Para Teté Delgado, se trata de una historia con "personajes estrafalarios" a los que el texto "se agarra como un clavo ardiendo". "Es una historia de parejas, de que a veces no sabes valorar lo que tienes y no lo aprecias hasta que te ponen en una situación límite donde la puedes perder", ha apuntado.

Diego también ha recordado alguna anécdota relacionada con el equipo de actores --que ha calificado como "un all star"-- y su trabajo en el pasado junto a Fernando Fernán Gómez. "Hay mucha libertad para proponer cambios en el guión. Recuerdo que una vez con Fernán Gómez dije 'Me voy mañana' en lugar de 'Mañana me voy' y él me dijo que no me sabía el texto y solo se podía cambiar cuando se tuviera un perfecto dominio de la improvisación", ha comentado entre risas.