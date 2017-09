Fundación Stuart Weitzman aporta más de 300.000 euros para investigar y conservar la cueva cántabra de La Garma

El prestigioso zapatero dice que estaría dispuesto a colaboración si se abre un centro de interpretación de la cueva

La Fundación Stuart Weitzman aportará más de 300.000 euros en tres años para "investigar, conservar y proteger" la cueva cántabra de La Garma, situada en la localidad de Omoño del municipio de Ribamontán al Monte y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como para darla a conocer al mundo a través del uso de las nuevas tecnologías ya que esta cavidad, con la que el prestigioso zapatero está tan impresionado, no se puede visitar.

Stuart Weitzman y su mano derecha en el negocio zapatero y socia en la Fundación, Bárbara Kreger, quieren con este mecenazgo que el "gran valor" de La Garma sea conocido en el mundo. Y es que este complejo no sólo atesora en sus paredes pinturas rupestres de entre 29.000 y 13.500 años de antigüedad sino que contiene infinidad de vestigios de sus pobladores como huesos de los animales de los se alimentaron, objetos que crearon e incluso restos una "arquitectura primitiva".

Ha manifestado su "envidia" por el trabajo que realizan todas las personas dedicadas a proteger lugares como La Garma y a lo que él no ha podido dedicar tiempo hasta ahora que se ha jubilado. "Pero voy a correr hacer quizás en 10 años lo que no he podido en 30", ha señalado Weitzman.