La Fundación SGAE organiza 'DanzaEñe' del 31 de octubre al 2 de noviembre en Madrid

La Fundación SGAE, en colaboración con la FECED, ha organizado la 'Primera Muestra de Danza Contemporánea Española para Programadores Internacionales DanzaEñe 2017', una iniciativa que tiene como objetivo la internacionalización de la danza española a través de una serie de espectáculos que tendrán lugar los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el Teatro Español de Madrid, según ha informado la fundación.

Además, junto al público asistente, 'DanzaEñe' contará con la presencia de representantes de diversos festivales y promotores de danza contemporánea de Europa y Japón, para mostrarles la creación de los coreógrafos españoles. Entre los asistentes se encuentra 'ONE Foundation for Culture and Arts' (Bulgaria), Festival L1 (Hungría), 'Tipperary Dance Platform International Dance Festival' (Irlanda), 'FIND-Festival Internazionale Nuova Danza' (Italia), 'PARCO Co, Ltd. - Dance Dance Asia'(DDA) (Japón), 'International Contemporary Dance Festival New Baltic Dance' (Lituania), 'Zawirowania Dance Theatre Festival' (Polonia) y 'Belgrade Dance Festival' (Serbia).