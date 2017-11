Freedom House alerta de que "muchos" gobiernos intentan manipular la información de las redes sociales

Freedom House ha alertado de que "muchos gobiernos alrededor del mundo están aumentando drásticamente sus esfuerzos para manipular la información en las redes sociales, amenazando la noción de que Internet es una tecnología liberadora".

Así lo pone de manifiesto la organización independiente en el informe 'Libertad en la Red 2017: Manipulación de redes sociales para socavar la democracia' ('Freedom on the Net 2017'), la última edición de la evaluación anual sobre libertad en Internet.

Por su parte, la directora del proyecto Freedom on the Net, Sanja Kelly, ha afirmado que los gobiernos están usando las redes sociales para reprimir la disidencia y promover una agenda antidemocrática". "No solo es difícil detectar esta manipulación, sino que es más difícil de combatir que otros tipos de censura, como el bloqueo de sitios web, porque está dispersa y debido a la gran cantidad de personas y bots desplegados para hacerlo", ha destacado.