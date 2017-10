Frank Langella reivindica la humanidad de Drácula: "La ignorancia conduce a destruir el que es diferente"

Le fascinaría interpretar a Donald Trump, como hizo con Nixon, pero no querría a Harvey Weinstein

En rueda de prensa este viernes, ha explicado que Drácula, que en realidad era una persona con problemas, era visto como malvado por los demás, que no comprendían su necesidad de sangre para sobrevivir, y ha dicho que esta destrucción ocurre a menudo por "gente inculta que no entiende al que es diferente" a ellos y pretenden destruirlo, como pasa con la homofobia, el machismo y el racismo.

Ha afirmado que disfrutó mucho al interpretar a Skeletor en 'Masters of the Universe', un papel que aceptó porque era el favorito de uno de sus hijos, que tenía cuatro años --que se durmió cuando la vió, ha bromeado--, y que cuando algunas personas le preguntaban por qué lo hacía, si era un actor serio, respondía que precisamente por eso: "Soy un actor serio y me gustan los personajes épicos", que suponen un reto.