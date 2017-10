Franck Thilliez presenta su nuevo thriller 'Pandemia': "Me gusta cuando me dicen que mis novelas producen pesadillas"

El escritor francés Franck Thilliez ha presentado, este viernes 20 de octubre en Madrid, su nueva novela 'Pandemia' (Editorial Planeta), un thriller que a través del campo científico, médico y social se adentra en el mundo de los virus y del tráfico de órganos.

"Cuando las personas me dicen que mis novelas les producen pesadillas, yo me pongo contento", ha expresado el autor en un encuentro con los medios. A su juicio, a los lectores "les gusta tener miedo", y cuanto más negra sea la novela, "más éxito tiene". "A mi siempre me ha gustado sentir miedo con las películas y los libros y me gusta intentar transmitir esa sensación única a través de mis novelas", ha señalado.