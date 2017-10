Francesc Puigpelat gana el Gran Angular con un viaje al Toubkal, la cima más alta de Marruecos

En la novela 'La ciutat secreta del Toubkal', Puigpelat emprende un viaje para encontrar una ciudad perdida

Cruïlla también otorga el premio de literatura infantil 'El vaixell de vapor', que esta vez ha sido declarado desierto porque no han encontrado "ninguna obra que desde el punto de vista formal y de contenido tenga los requisitos para ganar el premio", según la secretaria del jurado Núria Font.

El libro nace de un viaje que el escritor hizo hace dos años a Marruecos, dónde, junto con su hija, subieron al pico de Toubkal: "Las descripciones que aparecen en el libro son de cosas que yo he visto, de paisajes, de la gente", elementos que después utilizó como trabajo de documentación en el terreno.

Es la primera vez que Francesc Puigpelat (Balaguer, 1959) publica un libro con Cruïlla, pero no la primera que escribe una obra infantil: "Empecé con la literatura infantil y juvenil hace 4 años, durante los cuales he aprendido muchísimo y he descubierto muchas cosas".