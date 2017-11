Flora González, su sencilla vida detrás de las pantallas

CHANCE

La periodista Flora González, forma parte de ese grupo tan selecto de periodistas, que compaginan dos mundos muy diferentes dentro de su profesión, ella siempre estuvo trabajando en el mundo de la moda hasta que le llamaron para ser chica del tiempo en Mediaset.

Además Flora, que nació un 14 de junio del año 85, no se considera de la generación millenial, pero trabaja con la tecnología a diario: "Sí que es verdad que yo ya he hecho también de la tecnología, una forma de vida, de trabajar, de comunicarme, lo hemos integrado muy bien, no es como la generación a lo mejor de mis padres que les está costando un poquito más", decía Flora en un evento organizado por Nacho Cano sobre selfies.

"Cuando estaba en la revista GQ, yo escribía de motor, de tecnología, de nada vinculado a mi ámbito, luego cuando llegué a VOGUE al principio de joyas, de novias, de niños, y dije pues ¿por qué no voy a dar el tiempo?, si las cadenas me lo permiten, porque es cierto que lo primero que yo hice fue hablar con ambas cadenas para poder compatibilizarlo" comentaba la presentadora, encantada con sus dos trabajos.

Flora González es una chica sencilla de Jaén, que ahora lleva una vida que jamás podría haberse imaginado, como ella misma cuenta: "Yo llegué a Madrid quedándome a dormir en el albergue juvenil de Mejía Lequerica la primera noche, y si yo ese día me hubiera encontrado una lámpara de los deseos y hubiera pedido los míos, me hubiera quedado corta con todo lo que tengo ahora".

Su vida es a trote entre su programa de moda en el canal de Movistar y el tiempo, en Cuatro, y ocasionalmente en Telecinco, se cambia de ropa incluso nueve veces en un día, además, su complexión no le permite utilizar ropa de showroom: "La mayoría tiene que ser ropa mía, porque no tengo tiempo de gestionar devoluciones, peticiones, y sobre todo yo soy muy pequeña, mido 1'57 y todo me queda grande entonces tengo que arreglarlo, para mí, es imposible coger nada de showroom".

La periodista no ha querido hablar del amor en su vida, pero sí de su familia y sus amigos, es una chica muy familiar, y le encanta pasar tiempo con sus pandillas de amigos, la de Madrid, la de Jaén y la de Sevilla. "Yo tengo mi pandilla de Madrid, que están aquí siempre en mi casa, mi pandilla de Jaén que son mi hermana la del medio, y mis amigas, que vienen casi todos los fines de semana, luego tengo mi pandilla de Sevilla que también vienen en cuanto tienen puente" comentaba Flora, a lo que añadía: "Soy de una familia muy numerosa, mi madre tiene nueve hermanos, todos tienen hijos y con mis primos me llevo como hermanos entonces siempre estamos llamándonos, no me siento para nada sola en Madrid".

Flora González es muy de costumbres de las de toda la vida, "muy de pueblo" como dice ella. Le gusta despertarse muy temprano para poder desayunar mientras mira por la ventana tranquilamente, sus tostadas con aceite, como lo lleva haciendo desde que es pequeña en Jaén. La presentadora decía que en su casa solo hay "Una cama, un armario enorme y un microondas", es una mujer natural y sencilla, a pesar de lo que piensen muchos, según ella.

Flora, que domina el arte del selfie, dice que le ha costado muchos años cogerle el tranquillo a eso, en su Instagram cuenta con más de 36 mil seguidores, que se dejan guiar por sus trucos y sus consejos de vestuario. "A mí antes los selfies me daban muchísima vergüenza y por eso es por lo que los trabajo tanto, para que queden perfectos", decía la presentadora sobre la moda de los selfies.