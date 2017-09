Fito & Fitipaldis: "Igual los políticos deberían probar a tomar una 'pirula' y lo arreglan"

EUROPA PRESS

Fito Cabrales, el cantante de Fito & Fitipaldis, ha asegurado este viernes 29 de septiembre que los políticos que deben decidir sobre el referéndum de Cataluña "igual deberían probar a tomar una 'pirula' y así lo arreglan".

Fito ha presentado la gira del 20 aniversario de su banda, que dará comienzo el próximo 10 de marzo e irá acompañado del lanzamiento de 'Fitografías', una caja especial con varios cds, DVDs y un libro recordando los mejores momentos del grupo vasco.

Durante la rueda de prensa de presentación, ha sido preguntado sobre su opinión respecto a la actual situación de Cataluña, asegurando que no tiene "ni puta idea" porque es "solo un señor mayor que toca la guitarra". "Aún así, está ese sentimiento de que se junten los políticos y lo arreglen", ha señalado.

"Se trata de dos posturas inamovibles: por un lado está el PP, que parece que no va a hacer nada por cambiar, y luego los independentistas, a los que la ley les impide juntarse. Cada uno juega su papel en una pelea de gallos", ha lamentado el cantante.

A su entender, una posible solución sería la de que tomaran drogas antes de una reunión e "igual así salían abrazados", ha comentado con humor, tras aclarar que no sabe si "sería la solución ideal". En cualquier caso, Fito ha destacado que no ve "escopetas ni Siria" en este problema y ha matizado que no le gusta mezclar música y política, porque "siempre sale perdiendo la primera".

Respecto a la gira '20 años, 20 ciudades', dará comienzo el 10 de marzo en el Palacio de Deportes de Santander y continuará durante casi cuatro meses por otras 19 ciudades. "Queremos que sean 20 ciudades por eso del 20 aniversario y no va a haber más lugares, eso lo tenemos claro", ha asegurado el manager de Fito, Xabier Arretxe, quien no obstante no descarta repetir en alguna ciudad en función de la demanda.

Los nombres de las ciudades que albergarán este espectáculo son: Zaragoza (21 de abril), Valencia (5 de mayo), Valladolid (18 de mayo), Iruña-Pamplona (19 de mayo), Málaga (26 de mayo), Madrid (2 de junio), Murcia (8 de junio) y Sevilla (23 de junio), además de Bilbao, Barcelona y Gijón aún sin fecha cerrada. Las entradas estarán a la venta el próximo 17 de octubre.

VERSIONES DE PLATERO Y TÚ

El repertorio será el de las canciones más emblemáticas de la banda (y de 'Platero y Tú'), que estarán acompañados siempre por Muchachito, pero que también contarán con la colaboración de otros músicos dependiendo del lugar en el que actúen. De momento, el single que representa esta conmemoración --y el lanzamiento de la caja-- es 'Entre dos mares'.

"Si llevo 20 años aquí es también gracias a otra banda. Elegimos esta canción porque las canciones con historia son maravillosas y salió la posibilidad de una de Platero. Mi criterio era escoger una canción que la pudiera defender ahora y adaptarla a los Fitipaldis: hacer versiones es solo cuestión de tocar y joder lo que está hecho", ha ironizado.

LOS ARTISTAS 'AUTOFLAGELADOS'

De hecho, Fito ha reconocido que no tiene ninguna canción de su repertorio que no le guste tocar. "Los artistas somos bastante gilipollas porque nos autoflagelamos a veces y, cuando una canción tiene éxito como 'Soldadito marinero', parece que te quieres despegar por estar más cómodo en la marginación. Pero a mi me ha dado muchas alegrias y tiene que estar aquí, aunque otra cosa sea que la toque en el baño de mi casa", ha señalado.

Preguntado sobre su evolución como músico en estos años, ha celebrado el haber compuesto una música "generacional". "No me enfrento a mi pasado, me parece maravilloso y cada vez que miro al retrovisor solo veo cosas estupendas: si me lo preguntaran, sí, me equivocaría otra vez", ha defendido.

De hecho, ha continuado la defensa del legado de su banda y de Platero, en especial entre los jóvenes. "Con Platero pasamos de banda de bares de pueblo a hacer giras y ahora mira...cuando veo a un chaval con la camiseta de Platero es impresionante y sienta bien: si el rock and roll se mantiene atractivo para las nuevas generaciones, estamos salvados", ha señalado.