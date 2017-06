CHANCE

Fiona Ferrer no quiso perderse los Premios Elle Gourmet el pasado lunes de 19 de junio, ya que se considera una persona "de buen comer y de buen beber". La estilista y presentadora se ha atrevido a hablar con CHANCE sobre Alba Carrillo, el amor y cuáles son sus planes para este verano.

CHANCE: Premios Elle Gourmet, ¿Eres de buen comer?

Fiona Ferrer: Sí, soy bastante de buen comer y de buen beber.

CH: ¿Comida favorita en verano?

F.F: Mi favorita es el sushi, me encanta, soy adicta.

CH: Luego muchas veces te salen larvas de comer mucho sushi.

F.F: O encuentras algún rollito, nunca se sabe.

CH: ¿Tiempo para disfrutar del verano?

F.F: Sí, espero que este verano lo pueda disfrutar y se presente más tranquilo que los anteriores.

CH: ¿Qué tienes entre manos?

F.F: Mira pues el 29 de julio traigo a dos diseñadoras de Colombia y hago una venta privada en el Hotel Único y es un gran proyecto y una gran apuesta.

CH: ¿Con precios asequibles?

F.F: Exacto, sí, esas cosas yo las pienso mucho.

CH: Invitamos a que todo el mundo vaya.

F.F: Todo el mundo, si no compran da igual, que vean lo que estamos trayendo, yo feliz, si sabéis como sois.

CH: ¿Cómo está tu corazón?

F.F: Está muy bien.

CH: ¿Eso quiere decir algo?

F.F: No, pero yo siempre estoy muy bien.

CH: ¿No hay tiempo para el amor?

F.F: No, no estoy enamorada pero no es cuestión de trabajo, el amor también es un gran trabajo.

CH: Tu sonrisa nos dice que hay ilusión.

F.F: No.

CH: ¿Estás viendo a Alba en Supervivientes?

F.F: No, la verdad es que no. La he visto un par de veces, como todo el mundo, sería estúpido decir que no la veo, pero la verdad es que tampoco la sigo.

CH: ¿No tienes mucha idea de cómo lo está haciendo?

F.F: No. La verdad es que no.