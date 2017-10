El Festival In-Edit suma un documental sobre Marianne Faithfull a su programación

El XV Festival In-Edit de documentales musicales, que se celebrará del 26 de octubre al 5 de noviembre en Barcelona --y del 26 al 29 en Madrid--, ha sumado a su programación el documental 'Faithfull', de Sandrine Bonnaire, que repasa el medio siglo de carrera de Marianne Faithfull.

También se podrá ver en el certamen 'American Valhalla', cuaderno de bitácora de la colaboración entre Iggy Pop y Josh Homme (Queens of the Stone Age), y documentales sobre Sepultura, la escena electrónica de Berlín, Madness, John Coltrane e Eagles of Death Metal.