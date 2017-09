El Festival In-Edit estrenará el filme dedicado a Madness y documentales sobre Iggy Pop y Josh Homme

El XV Festival In-Edit acogerá el estreno mundial de la película 'My Life Story' sobre Madness y dirigida por Julien Temple y proyectará documentales sobre John Coltrane, Iggy Pop y Josh Homme, Sepultura y Tangerine Dream.

En la presentación de las primeras confirmaciones, han hablado de la proyección del documental 'Bill Frisell, a portrait', de Emma Franz; 'Blue for a moment' de Antonine Prum; 'Bunch of Kunst. A film about sleafords mods', de Christine Franz, y 'Bruk out! A dancehall queen documentary' de Cori McKenna.