El Festival de Almagro apostará por la expansión internacional y los incentivos fiscales con las cuentas "ya saneadas"

El nuevo director del Festival de Teatro de Almagro, Ignacio García, que asumirá su cargo en el próximo mes de diciembre, ha adelantado parte de las líneas maestras que espera aplicar en los próximos años, como será la expansión internacional y la búsqueda de incentivos fiscales para un certamen que "ya tiene las cuentas saneadas".

"Como español nacido en democracia en el año 1977 me niego a aceptar ningún síndrome de inferioridad", ha destacado García, en alusión a fomentar iniciativas como las de Stratford en torno a la figura de Shakespeare o Salzsburgo respecto a Mozart. "No nos vamos a quedar en la piel de toro, vamos a ir al mundo. Hay que hacer proselitismo de nuestro repertorio", ha afirmado.

Pese a no detallar ninguna iniciativa concreta --García no ha accedido al cargo y ha resaltado que su primera acción será la de "escuchar a todos los colectivos"--, el dramaturgo ha apuntado algunas de las ideas que podría poner en marcha, como el de facilitar "buenas traducciones" a compañías foráneas. A día de hoy, el Festival de Almagro cuenta con más espectadores procedentes de Argentina o México que de regiones españolas como La Rioja o Extremadura.

"A veces estas compañías no piden dinero, sino una buena traducción de 'La vida es sueño'. No sería coproducir, más bien asistir: el interés por el repertorio del teatro español es enorme y las formas de articularlo que implementaremos no supondrá inventar nada nuevo", ha defendido García, quien por ejemplo ha cuestionado la falta de "análisis a fondo" respecto a este asunto. "¿Alguien sabe cuántas obras del siglo de oro se hacen en el mundo?", ha preguntado.