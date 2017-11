Fernando Tejero, preparado para ser padre: "Intentaré ser el mejor padre del mundo"

CHANCE

Un gran número de amigos y conocidos de José Mercé se dieron cita en el Teatro Philips de la Luz de Gran Vía para poder disfrutar de un espectáculo único, José Mercé Sinfónico.

Se trata de una puesta de largo del cantaor con unas adaptaciones que le llevan al terreno de lo clásico arropado por Juan Pualo Gómez. Entre los rostros conocidos que no faltaron a la cita pudimos ver a algunos de los ex jugadores del Real Madrid como fue el caso de Raúl González, Fernando Hierro o Luis Figo que acudió muy bien acompañado por su mujer Helen Swedin. A la salida también pudimos ver a los actores Fernando Tejero, Pablo Carbonell y Norma Ruiz. El primero no dudó en hablarnos sobre sus planes de convertirse en papá.

CHANCE: Han salido estos días actrices denunciado situaciones de acoso, ¿Tú conoces a alguien que haya vivido eso?

Fernando Tejero: No, te prometo que no, me ha sorprendido mucho la noticia pero desconocía completamente que hubiese pasado esto, de verdad, Me ha sorprendido. A mí desde luego nunca me han acosado ni nada de eso. Me sorprende.

CH: Con Paz Padilla te lo pasas muy mal en los rodajes.

F.T: No, me divierto mucho y es una mujer a la que le tengo mucho cariño y con la que me río mucho y ella también conmigo, es una gran compañera, muy generosa y le tengo mucho cariño, la verdad.

CH: Siempre habla muy bien de ti.

F.T: Y yo de ella.

CH: ¿Os lo pasáis bien?

F.T: Sí, de eso se trata, uno escoge ese trabajo y lo hace para pasarlo bien.

CH: ¿Personalmente tranquilo, sin pareja?

F.T: Todo perfecto, de verdad.

CH: ¿Buscando el amor?

F.T: Hombre, el amor siempre hay que buscarlo, aunque sea de un perro pero hay que buscar el amor, uno siempre está abierto al amor.

CH: El desamor te sienta mal porque eres sensible.

F.T: El desamor le sienta mal a todo el mundo, hay que ser muy insensible para que te dé igual. No conozco a nadie que le siente bien.

CH: Pero tú eres especial en eso.

F.T: Yo soy un afortunado, se sensible y apasionado es lo más bonito que hay.

CH: ¿Serás padre?

F.T: Sí, ahí estamos. Estamos en ello.

CH: ¿En enero?

F.T: No, ojalá, estamos en proceso.

FERNANDO TEJERO: "ESTOY MEJOR QUE NUNCA, HACIENDO DEPORTE, HE DEJADO DE FUMAR"

CH: ¿Embarazado?

F.T: Hombre yo estoy en proceso.

CH: ¿Se pude decir que estés embarazo?

F.T: No, todavía no.

CH: ¿Cómo te imaginas como padre?

F.T: Pues intentaré ser el mejor padre del mundo, luego ya se verá, pero yo intentaré ser el mejor.

CH: ¿E qué momento estás?

F.T: Estoy mejor que nunca, haciendo deporte, he dejado de fumar. Mejor que nunca.

CH: Te estás preparando para ser padre.

F.T: Me esto preparando para ser feliz que ya me tocaba y lo soy. Así que.