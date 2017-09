Fernando Aramburu, autor de 'Patria': "Masas agitando banderas es una manera de no ejercer la inteligencia"

El escritor Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) ha presentado este miércoles su novela 'Patria' en el Parlamento Europeo, donde ha afirmado que "masas de personas agitando banderas es una manera de no ejercer la inteligencia" y ha afirmado sentir una "gran pena" por el hecho de que se esté "instruyendo" a menores de edad en Cataluña "en el menosprecio al otro" y "en el odio a España".

"Es lo que yo en estos momentos más temo con respecto a Cataluña. Me gustaría equivocarme, me gustaría que no sucediera esto y como ciudadano que simplemente se informa estoy a la expectativa de lo que pueda suceder, pero el panorama me parece bastante negro", ha expresado.