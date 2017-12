Ferlosio celebra su 90 cumpleaños con la idea de seguir escribiendo: "Se hará lo que se pueda"

El escritor Rafael Sánchez Ferlosio ha celebrado este lunes 4 de diciembre su 90 cumpleaños en un acto en el que ha estado acompañado por diversas personalidades del mundo político y cultural y en la que el autor ha bromeado sobre escribir futuras obras, asegurando que "se hará lo que se pueda".

Ferlosio ha señalado que no se puede "quejar" de su estado de salud y ha explicado que ha disfrutado de un homenaje que "ha ido muy bien y maravillosamente". "No sé cómo pasaré el día, ahora volveré a casa y no haré nada especial", ha señalado el escritor tras recordar que tiene que "cuidarse", en especial ante la "polución" en el aire.