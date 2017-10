Fellini, Warhol y la relación de Picasso con Andalucía, protagonistas en el Museo Picasso Málaga durante 2018

Federico Fellini y sus paralelismos con Picasso; un recorrido por el desarrollo creativo de Andy Warhol; y las relaciones entre la obra del pintor malagueño y Andalucía protagonizan el programa de exposiciones de la nueva temporada del Museo Picasso Málaga.

La comisaria de la muestra, Audrey Norcia, ha conseguido, según Lebrero, encontrar esa conexión que existe entre Fellini y Picasso. "Es algo que no se ha hecho nunca, no está escrito en ningún sitio, pero la comisaria ha tenido esa capacidad", ha destacado el director artístico del museo.

Sobre la ampliación de la muestra, que además está comisariada por Lebrero, ha indicado que "habrá novedades" como un retrato de Elvis Presley que no está en Barcelona. "No podía ser que no ampliáramos la exposición, ya que vamos a mostrarla en dos plantas", ha explicado Lebrero, aunque no ha querido adelantar ninguna novedad más.