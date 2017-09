Feliciano López huye al escuchar el nombre de Alba Carrillo

Feliciano López huye despavorido cuando oye el nombre de su exmujer Alba Carrillo. El tenista no quiere oír nada de la mujer con la que se casó. Algo más claro se mostró cuando se le preguntó si había rehecho su vida sentimental, y es que el deportista desmintió tener novia.

Feliciano López: A mí de temas políticos no me gusta mucho hablar. Yo he vivido 13 años en Barcelona y solo puedo decir que me encanta Cataluña y tengo grandes amigos allí. Me da mucha pena lo que está pasando allí, pero creo que todo tiene solución sinceramente.