Fallece a los 89 años Fats Domino, pionero del blues y el Rock 'n Roll

EUROPA PRESS

El legendario pianista, cantante y compositor Fats Domino, responsable de éxitos como 'Blueberry Hill' o Is not That a Shame', ha fallecido a los 89 años en Nueva Orleans, su ciudad natal.

De origen criollo francés, Antoine Domino, Jr. nació y se crió en Nueva Orleans, donde se convirtió en leyenda. Debutó en 1949 con el disco titulado 'The Fat Man' y de sus casi 50 álbumes lanzados durante cinco décadas, Domino vendió más de 65 millones de discos y se hizo con más de 25 discos de oro, según su sitio web oficial. Estuvo ligado al mundo de la música hasta bien entrada la década del 2000.

Domino fue galardonado con el premio Grammy a toda su carrera en 1986 y también fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En 1998, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton le otorgó la Medalla Nacional de las Artes.