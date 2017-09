Fabiola Martínez: "Tarde o temprano viviremos en el campo"

CHANCE

Fabiola Martínez no quiso perderse la gran fiesta que organizó la revista Lecturas este pasado miércoles en Madrid. La mujer de Bertín Osborne pisó con fuerza la alfombra roja para hablar de su relación con la citada revista y de los progresos de su hijo Kike.

CHANCE: 100 años de una revista del corazón. ¿Con qué te quedas de lo que has vivido?

Fabiola Martínez: Lo impactante de esto es que hayan cumplido 100 años en esa era ya de todo digital es increíble que una revista de prensa impresa siga todavía con tanta fuerza. Creo que eso es lo realmente admirable.

CH: De las portadas no sé si has podido ver alguna, ¿Con cuál te quedas?

F.M: Son muchas, no las he visto todas, pero creo que con las más antiguas, siempre el ver actrices tan importantes te apetecen más, ahora supongo que las que están ahora, dentro de unos años diremos, mira.

CH: ¿Tienes guardada alguna portada tuya?

F.M: Sí, no portadas pero tengo guardados muchos reportajes que nos han hecho de familia desde el principio.

CH: Al final uno se acostumbra a ser parte del foco.

F.M: No te creas, aprendes a vivir con esto pero acostumbrarte realmente nunca. Yo todavía, gracias a Dios, cuando no voy así, paso desapercibida y me encanta.

CH: El calor del anonimato.

F.M: Sí, no sentirte observada o juzgada se agradece.

CH: Te siguen convenciendo para el cambio o la ciudad.

F.M: Yo soy de los dos sitios, la vida es difícil en el campo, esto ya lo he dicho mil veces, a medida que Kike se va haciendo más grande tiene otras necesidades y algunas cosas son más complicadas y otras más fáciles. La ciudad te da unas facilidades y unas comodidades que no las tiene el campo, el campo tiene su momento, que es lo que yo he acordado con Bertín. Tarde o temprano viviremos en el campo, yo no me veo de otra forma, pero ahora colegios, terapias de Kike, todo requiere que yo esté a mano de todo porque si no me paso la vida en la carretera.

FABIOLA MARTÍNEZ: "NO ME GUSTARÍA CONDICIONAR LA VIDA DE MIS HIJOS NI PARA BIEN NI PARA MAL"

CH: ¿Tienes miedo de que tus hijos protagonicen alguna portada?

F.M: Uno no pude decir de esta agua no beberé, no me gustaría condicionar la vida de mis hijos ni para bien ni para mal. Carlos es muy artista, le encanta cantar, admira a su padre, pero si se convierte en portada de revista que sea por lo que vale y no por ser hijo de, eso sí que me daría pena. Pero siendo hijo de famoso, no es difícil conseguir una portada por algo que haya pasado en su vida.

CH: En vuestra intención está que tenga unos estudios.

F.M: Por supuesto.

CH: Al final la hija de Isabel Pantoja se ha hecho famosa por ser hija de.

F.M: No, yo por supuesto me lo curro mucho para que, sobre todo Carlos, tenga todas las posibilidades de probar todos los deportes, de hacer todas las extraescolares que pueda y que escoja la que le gusta y siga con eso. Mientras más posibilidades mejor. Con Kike también, todas las oportunidades dentro de sus posibilidades.