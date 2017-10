Eva González y Lourdes Montes, cogidas en pleno embarazo

CHANCE

Ser mujer de torero no es tarea fácil y si no que se lo pregunten a Eva González. En esta última ocasión o a cualquiera de ellas, ¡ojo, como el ser madre de...! Este pasado 11 de octubre, víspera del Pilar, la presentadora 'veía' como su marido Cayetano sufría una cornada en la feria en honor a la Virgen de la Pilarica. Una fuerte cornada en el muslo con tres trayectorias que hacían que el hijo segundo de Paquirri no terminara la corrida sus compañeros de terna Enrique Ponce y Ginés Marín.

Con unas agallas como tienen los toreros o los pilotos de Fórmula 1 o de motociclismo -que parecen estar hechos de otra pasta o de otra galaxia- Cayetano Rivera mataba al astado cortando las dos orejas. Posteriormente era intervenido y veremos cómo se desarrolla el siguiente parte médico desde el hospital Quirón.

El primer parte médico del doctor Carlos Val-Carreres, desvelaba que el diestro ha sufrido una cornada "a nivel de la cara interna del tercio superior del muslo izquierdo con orificio de entrada de 6 centímetros y tres trayectorias". "Una superior que llega hasta el pubis, otra posterior de 10 centímetros que desgarra las fibras de los músculos aductores y otra inferior de 20 centímetros que dislacera las fibras del cuádriceps; profusa hemorragia a expensas de vasos musculares. Pronóstico grave" anunciaba el comunicado.

Un gran susto para la familia, y en especial para Eva González y el hermano del torero Francisco Rivera, que viene a rememorar la situación vivida hace un año en la que Francisco era cogido en la plaza ante la atenta mirada de su hija Tana y su esposa Lourdes Montes que se encontraba de nueve meses... un shock sin duda en plena recta final del embarazo igual que al que se acaba de enfrentar Eva González, esperando su primer hijo.

El primogénito de Carmina y Paquirri tuvo que ser operado de urgencia por una cornada en el vientre bajo en el hospital de Huesca, donde se estaba celebrando la corrida aquel fatídico 10 de agosto de 2016. El diestro sufrió una fuerte cornada de 25 centímetros incluso llegando al cuerpo vertebral con "pronóstico muy grave" afectando el colon y la aorta, según decía el parte médico oficial. Esta importante cogida fue el impás que hizo que el hermano de Cayetano, Julián Contreras y Francisco Rivera Pantoja, viera los toros desde la barrera cómo se dice comúnmente y decidiera cortarse la coleta.

De nuevo este mes de octubre se repite la misma historia aunque no tan grave, pero sí con un embarazo de por medio. La pareja acaba casi de confirmar su alegría por estar esperando su primer hijo. Eva y Cayetano se encuentran en el cuarto mes de embarazo, estrenarán el año con un bebé que llegará al comenzarlo y además ahora estrenan nuevo nidito de amor.