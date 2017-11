Europe, The Primitives y Avalanch, cabezas de cartel de la segunda jornada de Movember Food & Rock

Los conciertos de Europe, The Primitives y Avalanch serán el plato fuerte de la segunda jornada del festival Movember Food & Rock, que se celebrará este sábado, 11 de noviembre, en el Palacio de Deportes de Santander y que incluye también dentro de su programación musical las actuaciones de las bandas tributo a Def Leppard, Bon Jovi o Scorpions y de los grupos cántabros Stock y Maneras de Vivir.

El Palacio de Deportes abrirá sus puertas este sábado a partir de las 19.30 horas y el primer concierto comenzará a las 20.20 horas. Los encargados de romper el hielo en la segunda jornada de Movember Food & Rock serán Deaf Leopard, una banda tributo a Def Leppard que tocará grandes hits del grupo británico originario de Sheffield como 'Pour some sugar on me', 'Photograph', 'Gods of war' o 'Love bites', entre otros muchos.