Eugenia Silva se sincera tras volver a ser madre y nos desvela sus planes de boda

CHANCE

Exactamente tres meses después de dar a luz a su segundo hijo, Eugenia Silva ha vuelto al trabajo como embajadora de Anna Codorniu en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, un espacio que Eugenia conoce a la perfección. Aunque en esta ocasión alejada de las pasarelas, la modelo ha querido brindar por la moda española en uno de los mejores momentos de su vida.

Eugenia nos cuenta como está viviendo su dulce momento, en el que después de tener dos hijos con Alfonso de Borbón no descarta todavía pasar por el altar, desvelándonos como sería su boda ideal. La modelo también aprovecha para responder a todos los que ha comparado la fiesta del 40 cumpleaños de Paula Echevarría organizada por la revista Elle, con la suya de la que ya hace un año.

CHANCE: Eugenia, guapísima, embajadora de Anna Codorinu, ¿Qué se siente?

Eugenia Silva: Muy contenta, muy contenta porque es un momento de celebración total en mi vida y no hay nada menor que celebrarlo con Anna, el mítico cava de Cordorniu.

CH: ¿Cuándo has hecho el ultimo brindis?

E.S: Pues exactamente hace como año y medio, un año.

CH: Cuando nació Jerónimo también supongo...

E.S: Ahí poco brindis, poco brindis.

CH: Estamos en la Mercedes Benz Fashion Week y quiero que me cuentes qué te remueve el cuerpo cuando vuelves a Ifema.

E.S: No te creas que lo echo mucho de menos, la verdad es que lo veo como diciendo que buenos momentos he pasado, que divertido, que buen plan pero que se lo queden ellas porque yo estoy encantada donde estoy.

CH: Claro, porque además supongo que con el segundo niño has puesto el freno.

E.S: Sí, muchísimo, vamos, estoy trabajando muy poco, cosas escogidísimas y viajando, bueno, el primer viaje fue la semana pasada y lo pase fatal.

CH: Claro, porque él se tuvo que quedar aquí.

E.S: Sí, sí, fatal, por la quinta avenida iba como una alma en pena.

CH: Porque sabemos que has sido madre y te creemos pero quien te viera quien diría que has sido madre hace tres meses, ¿cómo lo haces?

E.S: No parando, no parando, Jerónimo nacio y al día y medio ya estaba en casa sin parar, con ayuda por supuesto pero como cualquier madre trabajadora y Alfonso además reclama su atención igual pero no me cuesta trabajo, la verdad.

CH: ¿El niño tiene celos?

E.S: La verdad es que no, se porta fenomenal y dice que le encanta, que le parece divertidísimo y que porque no tenemos otros tres.

CH: ¿Y que le dices?

E.S: Que con calma.

CH: ¿El mayor ha empezado el colegio este año?

E.S: Ha empezado la guardería, una guardería americana que esta encantado, se lo pasa fenomenal y esta muy contento.

CH: ¿Ese día para quien fue mas doloroso, para el niño o para la madre?

E.S: Muy bien, fenomenal porque va con dos amigas hijas de dos amigos nuestros y estábamos las madres ahí de tertulia y los niños encantados porque han ido de viaje un montón de veces juntos.

CH: ¿Cómo es Jerónimo?

E.S: Muy mono, muy grande, enorme y muy bueno, duerme muchísimo y es un niño sano.

CH: ¿Se parece al hermano?

E.S: Sí.

CH: ¿Quién dio mas guerra?

E.S: El hermano sobre todo porque no sabias que hacer, ahora te lo tomas con mas calma.

CH: Eso te iba a preguntar, ¿cómo has afrontado esta segunda maternidad? Imagino que con mas calma.

E.S: Sí, mas tranquila, muy bien, muy con el verano por medio además, hemos estado unos meses de tranquilidad y sosiego.

CH: ¿Y el padre qué dice?

E.S: Muy contento, muy orgulloso.

CH: ¿Cuándo te diste cuenta de que Alfonso era el padre de tus hijos?

E.S: No me di cuenta, me lo dio hecho (risas) como sin pensarlo.

CH: Pero fue bien porque repetiste.

E.S: Sí, sí, algo ha hecho bien...

CH: ¿Para cuando el bautizo de Jerónimo?

E.S: Dentro de poco, lo que pasa es que el padrino es nuestro amigo Javier hidalgo, que es un señor muy ocupado y en cuanto nos de fecha.

CH: ¿Y madrina?

E.S: Tengo dos madrinas, son dos amigas mías, no podía decidir a cual de las dos, así que las dos.

CH: Imagino que aquí en Madrid.

E.S: Sí, si.

CH: Te tenemos que preguntar por la boda, sabemos que estas muy bien.

E.S: Muy bien.

CH: Que no es necesario formalizar nada en los tiempos que corren

E.S: No.

CH: Pero y lo que nos gusta a nosotros una boda...

E.S: Sí, eso sí, a mi madre y a mi suegra también les encanta pero por ahora aunque son muy pesadas, por ahora no, nunca se sabe.

CH: ¿Quién es el más reacio?

E.S: No, es que estamos bien así, para qué organizar una boda pero hay gente a nuestro alrededor que quiere y supongo que llegara el día. Cuando me lo pida.

CH: ¿Y te gustaría que fuera en plan agacho rodilla?

E.S: En plan americanada total.

CH: ¿Y a Alfonso lo ves?

E.S: No, nada.

CH: Creo que se lo pides tu antes

E.S: Sí.

CH: El bautizo en Madrid.

E.S: Sí, algo muy sencillo, familiar, pequeñito y muy bien, tranquilos todos en familia.

CH: ¿Echas mano de las abuelas?

E.S: Sí, muchísimo, ahora esta mi madre con Jerónimo.

CH: ¿Y con Alfonso?

E.S: También pero le hace su vida, se va a casa de amigos pero mi madre es vital, su ayuda es fundamental.

CH: ¿Quién se parece a quien?

E.S: Yo creo que se parecen mucho a su padre los dos.

CH: Porque son niños a lo mejor.

E.S: Jerónimo es que es muy pequeño, en unos meses te digo.

CH: Pero el desparpajo y la simpatía de la madre.

E.S: (Se ríe) bueno Alfonso es muy simpático y tiene mucho desparpajo pero lo que pasa es que no lo veis.

CH: ¿Cómo es Alfonso? Porque es la gran incógnita.

E.S: Es un hombre diez.

CH: ¿Cómo lleva tu exposición?

E.S: El encantado, mientras que el no tenga que salir en ningún sitio* hoy se ha ido con Gelete y Pablo, que desafortunadamente, y no he podido estar con ellos pero el ha ido en representación de los dos y esta disfrutando del homenaje.

CH: ¿Tu cómo recuerdas a Ángel?

E.S: Un tío que siempre tenia una sonrisa en la cara, lleno de vitalidad, joven ,de espíritu joven y un tío que lo mas importante es como deben de sentirse orgullosos Gelete, Pablo y Hugo de ver lo que representaba su padre para España.

CH: Ha sido un shock para todos.

E.S: Sí, no lo podíamos imaginar pero lo que te digo, deben sentirse orgullosísimos.

CH: Te comparan con Paula Echevarría a raíz de la celebración del cumpleaños.

E.S: (se rie) Bueno, es amiga mía y no tenemos nada que ver, solo que ella ha cumplido 40 este año y yo el año pasado. Me ha hecho gracia, nada mas.

CH: Has creado tendencia.

E.S: A ver quién se atreve.

CH: ¿Cómo se encuentra Paula?

E.S: Bien, bien pero no voy a hablar de ella, ya la tenéis a ella siempre que es un encanto y os contara lo que os quiera contar.

CH: Para encanto tu, gracias.