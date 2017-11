Eugenia Osborne: "Bertín y Arévalo son amigos de toda la vida, ha sido un enfado tonto"

Eugenia Osborne está cada día más cerca de la moda y es que ha reconocido en repetidas ocasiones que está muy interesada por todo lo que tiene que ver con este mundo.

En esta ocasión la hija de Bertín Osborne acudió al desfile de la nueva colección del diseñador Fernando Claro y reconoció que las dos prendas que no pueden faltar en su armario son un pantalón negro y una blusa blanca. En cuanto al enfado entre su padre y Arévalo, aseguró que todo había sido un malentendido y que tenía que arreglarse. Disfrutando al máximo de su nueva casa, Eugenia comentó que la mudanza y la obra habían sido toda una odisea y es que no todo salió como lo tenían planeado.

CH: ¿Te has cambiado de casa, como es esa nueva vida?

CH: ¿Ya no te quieres dedicar al interiorismo?

E.O: No, la verdad es que he tenido a una prima mía que es arquitecto y me ha ayudado en todo, pero ha sido duro.