Espasa publica el diario de la niña Pilar Duaygües durante la Guerra Civil, "testimonio" de una época "sin piedad"

Los diarios de la niña Pilar Duaygües, una joven de familia republicana que cuenta su día a día durante la Guerra Civil española y los primeros años bajo el régimen de Franco, ven la luz con la editorial Espasa tras 80 años ocultos para retratar una "época sin piedad".

Precisamente, Berger coincide en resaltar el "valor historiográfico" de este diario en el hecho de que no hay "una manipulación posterior de los hechos" al ser contado. "Es una visión al minuto de lo que está pasando, sin estar completo por otras fuentes o por fiarse de la memoria al echar la vista atrás", ha señalado. Los investigadores trabajaron con once cuadernos de cerca de 900 páginas en total, que han quedado reducidas, si bien apenas corregidas.

La niña Duaygües recoge desde los 14 años en su diario sus pensamientos y opiniones, desde el año 1936 hasta el año 1940, en una Barcelona republicana que se ve asolada por las tropas de Franco. Pese a su sorprendente madurez y "lucidez para entender el conflicto", la mayor parte de los escritos no giran en torno a la política, sino a los intereses de una adolescente como pueden ser la lectura, el cine o el amor.

"Son niñas que se niegan a que su vida no les pertenezca y en cuyas páginas se deben entender como valor testimonial y no literario. Su inseguridad respecto al futuro hacen que el presente sea extraordinario y por eso hay contención, al no saber que será el mañana: hay en las dos un intento de secuestrar el tiempo", ha añadido la gestora cultural.